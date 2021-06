Direttore Meis incontra Napolitano, 'grazie per donazione'

Il direttore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis di Ferrara, Amedeo Spagnoletto, ha incontrato a Roma, a Palazzo Giustiniani, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che nei giorni scorsi ha donato al Meis il risarcimento disposto a suo favore dal Tribunale Civile di Roma nel processo per diffamazione contro Alessandro Sallusti. La scelta era ricaduta sul Meis, aveva dichiarato il Presidente emerito, "quale luogo di memoria della storica presenza ebraica in Italia, di testimonianza delle persecuzioni razziali e della Shoah e di promozione del dialogo e della civile convivenza tra culture, religioni e tradizioni diverse".

"Il suo generoso contributo, accompagnato dalle sue significative parole di apprezzamento - ha scritto in una nota il presidente del Meis, Dario Disegni - ci è di sprone nel proseguire la nostra missione con forte senso di responsabilità e con l'impegno di far diventare il Meis ogni giorno di più un luogo di tutti". "Investiremo questa preziosa donazione - ha dichiarato Spagnoletto, che ha "ringraziato sentitamente" Napolitano - per potenziare i nostri programmi educativi. Il Meis crede fortemente nelle generazioni future e vuole fornire strumenti nuovi, basi solide e spazi di dialogo ed incontro volti a favorire un mondo più giusto e accogliente".