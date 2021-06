Covid: in Emilia-Romagna 57 nuovi casi e cinque morti

Sono stati registrati 57 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna oggi e si contano altre cinque vittime con sindrome Covid-19, mentre gli ospedali continuano a svuotarsi con una decina di ricoverati in meno. È il quadro che emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I 57 contagi giornalieri sono stati riscontrati sulla base di 18.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età media è di 35 anni. Parma la prima provincia con 26 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia e Modena (entrambe con 7), quindi Bologna (5), Rimini (4) e Cesena (3), poi Ravenna e il Circondario imolese (2 casi ciascuna), e Forlì (1). Nessun nuovo caso registrato a Piacenza e Ferrara.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.979 (-220 rispetto a ieri), di cui il 94,5% in isolamento domiciliare. Le cinque vittime sono un 60enne e un 90enne a Parma, una 79enne nel Modenese, una 84enne e un 81enne a Bologna.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-1 rispetto a ieri), 188 quelli negli altri reparti Covid (-8).

Alle 15 risultano somministrate complessivamente 3.638.261 dosi di vaccini anti-Covid. I cittadini che hanno completato l'immunizzazione sono 1.332.661.