Coro lgbt Komos torna in concerto domenica a Bologna

Con un evento dal vivo, il coro lgbt Komos di Bologna torna a calcare il palco dopo un inverno e una primavera passati in lockdown, con l'impossibilità di cantare insieme. Lo fa con 'Backstage: pronti... ma non prontissimi!', una sorta di prova aperta che promette di svelare un po' del dietro le quinte di come un coro si prepara per uno spettacolo. Appuntamento il 27 giugno alle 18 negli spazi di DumBO, in compagnia anche di tre 'prime donne' della scena Drag Queen italiana: Miss Pingy, Simona Sventura e Balena Rodriguez.

"Non sarà il classico concerto - racconta Nicola Mainardi, presidente di Komos - ma un modo per condividere anche le nostre difficoltà e aiutare tutte e tutti a ripartire con un sorriso grazie alla musica e allo stare insieme". Un evento interattivo: il pubblico sarà protagonista di un vero e proprio work in progress, e assisterà partecipe a tutte le fasi di creazione di uno show. L'idea è nata anche per sdrammatizzare la paura del palco una volta che c'è stato il via libera. "Vi siete mai fermati a pensare quanto sia difficoltoso preparare un brano e armonizzare le voci quando non ci si può incontrare per fare le prove?", si chiede Giovanni Rosa, responsabile artistico di Komos. "Lo smart working purtroppo non si addice all'attività artistica come quella del nostro coro".

Backstage è l'ultimo appuntamento dell'edizione 2021 di Komos & Co. - Migrazioni Sonore, evento realizzato nell'ambito del Patto Generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità Lgbtqi a Bologna.

L'appuntamento è l'ennesima tappa nel percorso di musica, amicizia e solidarietà che guida Komos nella preparazione di 'Various Voices 2023', festival dei cori Lgbtqi europei per il quale si attendono oltre 100 cori sotto le due torri.