Campo estivo tech a Bologna, bimbi programmano robot con IA

Programmatori in tenera età per robot capaci di sfruttare l'intelligenza artificiale. È il focus di un campo estivo a Bologna organizzato dalla Fondazione Golinelli e Yoox Net-a-Porter. Bimbe e bimbi da 7 a 10 anni imparano a progettare, assemblare e programmare automi abilitati all'IA. Il primo campo si è concluso oggi, ma l'esperienza sarà replicata a luglio (5-9) e fine agosto (30-3 settembre).

Coordinati dai tutor, i piccoli partecipanti si avvicinano a queste tecnologie senza particolari conoscenze pregresse. Con la guida degli adulti e grazie al lavoro svolto sull'intelligenza artificiale i piccoli hanno operato sui robot che gli erano stati assegnati, riuscendo a fargli compiere operazioni come riconoscere la propria voce, il proprio volto e gli oggetti circostanti.