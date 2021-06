'Trasporti eccezionali', progetto per nuovi talenti

Al via la terza edizione di 'Trasporti eccezionali-percorsi musicali in residenza lungo la via Emilia', un progetto per far nascere nuovi talenti.

L'opportunità è offerta da imprese e professionisti del settore, costituiti in un network per sviluppare la carriera artistica di gruppi musicali e solisti attraverso le residenze artistiche, percorsi di tutoraggio/formazione affidati ad artisti e professionisti del settore, l'utilizzo degli spazi dei partner per le prove, la realizzazione di un album e di un tour.

Nell'edizione 2021 le opportunità di ospitare gruppi musicali e solisti in residenza aumentano grazie alla disponibilità del Creative Hub di Bologna, che si aggiunge a quelle del Teatro Petrella di Longiano (Forlì-Cesena), la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno (Bologna), L'Accademia-Centro Musicale Polivalente di Parma. Si rafforza anche la "squadra" con l'entrata nel network di Django concerti, società specializzata nella distribuzione e nella promozione musicale, che si affianca a Cronopios e Music Academy di Bologna, Terzo Suono Onlus di Parma e i collaboratori stabili Franz Campi e Pierangelo Pettenati.

La partecipazione è gratuita, per iscriversi occorre compilare entro l'11 luglio un modulo sul sito www.trasportieccezionali.org. Fra tutti gli iscritti verranno selezionati coloro che potranno presentare i progetti musicali in uno show case che si terrà a Bologna in luglio e dal quale saranno scelti i quattro solisti-gruppi che potranno realizzare le residenze artistiche. Il network Trasporti Eccezionali è nato nel 2019 grazie al contributo della nuova legge sulla musica della Regione Emilia-Romagna. Nei due anni precedenti l'etichetta Trasporti Eccezionali ha prodotto due album e gli artisti selezionati hanno lavorato con artisti di fama nazionale tra cui Pietro Cantarelli, Giancane, Roberto Manfredi, Roberto Costa, Daniela Galli, Giancarlo Di Maria.