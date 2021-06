Testata e minacce, denunciato il ristoratore sciamano

(ANSA) - PARMA, 24 GIU - E' stato segnalato alle autorità giudiziarie dai carabinieri, ora spetterà ai magistrati decidere il da farsi sull'ultima 'impresa' della sciamano, al secolo Hermes Ferrari, titolare di una pizzeria di Modena e protagonista negli scorsi mesi delle proteste a Roma. Assieme alla moglie era in giro in un grande centro commerciale di Fidenza (Parma) quando, alla richiesta di due agenti della vigilanza privata della struttura di indossare la mascherina, ha cominciato a inveire contro di loro e a minacciarli. Poi, mentre alcuni telefonini lo stavano riprendendo, si è avvicinato a un cliente del centro commerciale che lo aveva sollecitato a seguire le regole e lo ha violentemente colpito con una testata al volto.

Il video dell'aggressione è stato pubblicato in mattina dal sito internet della Gazzetta di Parma e circolato sui social. I carabinieri di Fidenza hanno già raccolta la denuncia del cliente aggredito e le testimonianze degli agenti della vigilanza. (ANSA).