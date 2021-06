Dante: i 33 canti del Paradiso dal tramonto all'alba

(ANSA) - RAVENNA, 24 GIU - I trentatré canti del Paradiso in un happening dal tramonto all'alba, le attrici e gli attori di Ravenna chiamati a raccolta per questa lunga preghiera, per scenografia la facciata rinascimentale della Loggetta Lombardesca: è questo il segno di speranza che Marco Martinelli ed Ermanna Montanari hanno immaginato per il 2021 e il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Ai giardini pubblici, dalle 20.30 di venerdì 25 giugno alle 5 del mattino di sabato 26, 'verso Paradiso' - tappa di avvicinamento al coronamento del Cantiere Dante che si compirà nel 2022 - vedrà attrici e attori di Ravenna, insieme alle Albe, senza distinzione tra professionisti e semiprofessionisti e appassionati dilettanti, alternarsi nella lettura integrale della terza cantica.

Fra ogni canto, ma anche ad intrecciarsi alla lettura, le musiche e improvvisazioni curate da Luigi Ceccarelli, con la presenza in scena di un ensemble composto da Vincenzo Core alla chitarra elettrica, Giacomo Piermatti al contrabbasso e Gianni Trovalusci ai flauti, spalleggiati dal lice electronics di Andrea Veneri e la voce di Mirella Mastronardi per canti gregoriani, in aramaico e persiano. 'Verso Paradiso' è una produzione di Ravenna Festival in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, con il contributo del Comune di Ravenna e di Viva Dante700. (ANSA).