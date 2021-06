Covid: 72 nuovi casi e 9 ricoverati in meno

Sono 72 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, con 27 asintomatici, su oltre 16.600 tamponi eseguiti. Aumentano ancora i guariti (+310) e calano casi attivi (-239) e ricoveri (-9), ma si conta ancora un morto, in provincia di Modena, una donna 96enne.

L'età media dei nuovi contagiati di oggi ha 35,5 anni e, tra le province, al primo posto c'è Modena con 21 casi, seguita da Parma (16). I malati attivi sono 4.199, di cui il 94,7% in isolamento con sintomi lievi o nessun sintomo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-2), 196 negli altri reparti Covid (-7).

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.593.143 dosi di vaccino. Sul totale, 1.309.445 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).