Calcio: nazionale Comore, divisa dalla plastica riciclata

Magliette verdi, sia per il colore sociale sia per gli effetti sull'ambiente. La nazionale di calcio delle Isole Comore, che si prepara a partecipare alla prima Coppa d'Africa della sua storia e alle qualificazioni della Arab Cup che la vedranno in campo contro la Palestina, giocherà indossando una maglietta in poliestere proveniente al 100% da plastica riciclata.

La divisa è frutto della sponsorizzazione di Macron, l'azienda leader internazionale nell'abbigliamento sportivo. E così, per la nazionale di un Paese che è anche un paradiso naturale, la società bolognese ha puntato su un materiale che prevede il riciclo di 13 bottigliette di plastica da mezzo litro per ogni maglia prodotta. L'accordo tra Macron e federazione comoriana prevede, oltre alla creazione di una linea di merchandising dedicata ai tifosi che potranno acquistare i capi di abbigliamento sia localmente che on line, una stretta collaborazione per lo sviluppo e la crescita tecnica del movimento calcistico comoriano. (ANSA).