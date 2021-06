Zaki: il mestiere dello scrittore in un libro per Patrick

Ventidue scrittori e il loro metodo di lavoro, dalle abitudini di scrittura all'attività di editing e revisione sui testi. Il 30 giugno sarà pubblicato il libro 'A carte scoperte', edito da Bononia University Press: l'e-book è già in vendita, mentre il cartaceo è disponibile in preordine. Il ricavato andrà a sostegno della campagna di Amnesty International Italia per la scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università della Bologna in cella da oltre un anno. Si tratta di una raccolta di interviste a 22 autrici e autori di punta della letteratura contemporanea: Andrea Bajani, Marco Balzano, Paola Capriolo, Giuseppe Culicchia, Paolo Di Stefano, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Antonio Franchini, Helena Janeczek, Maurizio Maggiani, Gaia Manzini, Dacia Maraini, Beatrice Masini, Melania Mazzucco, Marta Morazzoni, Laura Pariani, Valeria Parrella, Alessandra Sarchi, Antonio Scurati, Walter Siti, Andrea Tarabbia, Simona Vinci. A curare il progetto gli studenti del Master in Editoria cartacea e digitale dell'Università di Bologna, coordinati dalla professoressa di Letteratura italiana e Filologia moderna Paola Italia e dalla direttrice del Master Anna Maria Lorusso. L'obiettivo del libro, lanciato proprio in occasione del trentesimo compleanno di Patrick, è contribuire a mantenere alta l'attenzione sul suo caso e ribadire la forza della libertà di parola e di opinione.