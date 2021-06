Saman: ricerche, in campo anche volontari con cani speciali

Continuano senza sosta le ricerche del corpo di Saman Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da 53 giorni da Novellara, nella Bassa Reggiana, che si presume essere stata uccisa per il rifiuto a un matrimonio combinato in patria organizzato dalla famiglia. In questi giorni sono proseguiti i carotaggi sul terreno agricolo intorno alla casa dove viveva, in particolar modo vicino alla serre dove si pensa sia stato occultato il cadavere.

Da domani all'alba sarà nuovamente utilizzato l'elettromagnetometro, in grado di rilevare le anomalie del terreno fino a cinque metri di profondità. Mentre da venerdì mattina entreranno in campo unità cinofile particolari, addestrate esclusivamente per percepire tracce ematiche e resti umani. Saranno impegnati almeno fino a domenica. Il Comune di Novellara ha offerto la disponibilità a fornire vitto e alloggio alla spedizione per il periodo di permanenza.

Intanto arriva un appello dell'ambasciatore del Pakistan in Italia, Jahuar Saleem, che chiede ai familiari della ragazza di farsi avanti e unirsi alle indagini. "il Governo ed il popolo del Pakistan non tollerano alcun atto di violenza o oppressione contro le donne nel mondo".