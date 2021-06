Piano E-R per riaprire punto nascite, chiesta deroga a Ministero

Un assetto in grado di garantire l'assistenza alla gravidanza e al parto a basso rischio, in rete con le altre strutture del bolognese, e un assetto capace di assicurare continuità in tutte le fasi del percorso. È l'idea alla base dell'analisi tecnico-organizzativa elaborata dall'Azienda Usl di Bologna per l'ipotesi di riapertura del Punto nascita Alto Reno Terme, sull'Appennino bolognese. Questo studio di fattibilità, ha spiegato Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, "ci consentirà di chiedere la deroga al ministero della Salute per la riapertura, nella massima sicurezza e adeguatezza strutturale e professionale, di questo Punto nascita".

L'analisi è stata presentata ufficialmente questa mattina in Comune a Porretta Terme da Ausl Bologna e Regione Emilia-Romagna. La stima complessiva dei costi dell'operazione - tra personale e interventi strutturali - sfiora i 4,5 milioni: due milioni una tantum per la struttura e due milioni e mezzo per la gestione del personale.

"Lo stesso iter - ha anticipato Donini - lo seguiremo per gli altri Punti nascita montani che vogliamo riaprire: Borgotaro, nel parmense, Castelnovo ne' Monti, nel reggiano, e Pavullo, nel modenese".

Lo studio per Alto Reno Terme è stato già consegnato lunedì al ministro Roberto Speranza nel corso della sua visita all'hub vaccinale di Silla di Gaggio Montano e ora sarà trasmesso alle strutture tecniche del ministero. Una volta arrivato l'ok da Roma i tempi di apertura dovrebbero essere contenuti in 18-24 mesi.