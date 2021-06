Atletica: il 3 ottobre la prima 'Bologna marathon in trail'

Nasce nel cuore dell'Appennino Tosco-Emiliano la Bologna Marathon in Trail, gara di trail running in programma domenica 3 ottobre, tra le valli dei torrenti Sillaro ed Idice, in una terra di viaggiatori, attraversata dall'antica via di pellegrinaggio verso la Toscana, con partenza e arrivo al Villaggio della Salute Più, a Monterenzio (Bologna).

La competizione, alla quale possono partecipare atleti tesserati Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) ed Enti di promozione sportiva, si sviluppa su due percorsi ad anello, uno di 30 km e circa 1.000 metri di dislivello positivo e l'altro di 14 km e 300 mt D+.

La gara si terrà durante la prima edizione del Natura World Sport Day, una giornata dedicata agli sport all'aria aperta, organizzata in collaborazione con il Gruppo Monti Salute Più e con il Csi Bologna (Centro Sportivo Italiano).