Regioni: giunta E-R fa tappa in provincia di Reggio Emilia

La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha ripreso il progetto delle tappe itineranti nelle varie province sospeso per la pandemia.

Stamattina il presidente Stefano Bonaccini e i suoi assessori hanno fatto tappa a Reggio Emilia (dove era prevista nell'ottobre scorso). Prima l'incontro con tutti i sindaci nella Sala del Tricolore, nel municipio del capoluogo, poi all'Arcispedale Santa Maria Nuova con un ringraziamento speciale agli operatori della sanità. Infine le visite a Reggiolo (al cantiere del Comune recuperato dopo il sisma del 2012), Gualtieri (alla mostra del pittore Antonio Ligabue), Castellarano, Castelnovo ne' Monti e Montecchio Emilia.

E' stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sugli investimenti. Tra risorse pubbliche e co-finanziamenti privati, sono previsti 640 milioni di euro di interventi nella provincia reggiana nel triennio 2020-2022. Di questi, 105 milioni saranno destinati alla sanità: 43,2 milioni per il nuovo Mire e diversi pacchetti da quasi 50 milioni per la riorganizzazione, ristrutturazione e adeguamenti della rete ospedaliera. E poi ancora 44 milioni per la difesa del suolo, 64,6 per la rete ferroviaria (in particolare per collegare gli scali di Dinazzano di Casalgrande e Marzaglia nel modenese), 220 milioni per le infrastrutture stradali tra cui l'autostrada regionale Cispadana già progettata e finanziata, di cui la Regione chiede al Governo "lo sblocco in tempi rapidi" e 80 milioni per l'edilizia scolastica.

"Senza sottovalutare la gravità della crisi innescata dalla pandemia - ha detto Bonaccini - gli indicatori economici ci dicono che l'Emilia-Romagna sta rialzandosi con maggiore velocità del resto del Paese, grazie" anche "all'attrattività d'investimento. Basti pensare al progetto che la joint venture Silk-Faw fra cinesi e americani ha deciso di realizzare proprio a Reggio Emilia per la produzione di auto elettriche di alta gamma, un investimento da 1 miliardo di euro e fino a mille posti di lavoro".

Il tour della giunta regionale continuerà l'8 luglio a Ferrara, il 14 luglio a Modena e il 23 luglio nel bolognese.

(ANSA).