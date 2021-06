Fotografia: Bologna ai tempi del Covid, 100 scatti d'autore

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Una mostra fotografica racconta 'Il respiro trattenuto. Bologna ai tempi del Covid-19 in 100 scatti d'autore'. L'esposizione, visitabile fino al 10 luglio in Salaborsa, e un volume edito da Minerva raccolgono la visione di 13 fotografi professionisti che hanno saputo raccontare il capoluogo emiliano in un particolare momento storico, durante il lockdown in piena pandemia.

Gli scatti sono di Gianni Schicchi, Rossella Santosuosso, Paolo Righi, Marika Puicher, Michele Nucci, Margherita Caprilli, Gianluca Perticoni, Mauro Montaquila, Alessandro Ruggeri, Massimo Paolone, Massimiliano Donati, Michele Lapini, Max Cavallari. Il progetto editoriale è curato da Gabriele Fiolo, insieme all'Associazione fotografica Tempo e Diaframma.

"E' un racconto corale - spiega l'editore Roberto Mugavero - di Bologna e dei suoi cittadini, in una fase inaspettata della nostra storia che ci ha resi consapevoli delle nostre fragilità, momenti di una vita messa in pausa, trattenuta, dove perfino le ombre sono sparite dai portici della città e sono diventate solo un lontano ricordo, in attesa di un incerto futuro. Tredici fotografi professionisti, con le loro immagini, sono arrivati dove lo sguardo del cittadino, congelato dentro nuove limitazioni necessarie per tutelare la salute pubblica, non poteva arrivare. Quando le parole non sono sufficienti a raccontare, l'immagine arriva ad affiancarle e colpisce dritto nell'animo". (ANSA).