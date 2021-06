Da Emma a De Gregori, concerti nel verde a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Da Francesco De Gregori a Emma Marrone, da Willie Peyote a Max Pezzali, passando per Francesca Michielin e Levante: per ora sono 14 gli eventi in programma in luglio a 'Sequoie Music Park', al Parco delle Caserme Rosse di Bologna. La rassegna, che fa parte di Bologna Estate 2021, è realizzata da Unipol Arena con il sostegno di Lavoro Più e il contributo di numerosi sponsor: una sinergia che rende possibile tornare ad assistere a concerti in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, con oltre mille posti a sedere nel grande parco cittadino e decine di eventi in programma. La rassegna è anticipata da 'Oltre festival' dal 23 al 28 giugno, un'anteprima di cinque giornate dedicate al mondo indie e alle sue sonorità.

Si parte con alcuni dei nomi più interessanti della scena rap italiana, come Willie Peyote (1/7) e Claver Gold e Murutubu (5).

Poi il rock dei Fast Animals and Slow Kids (7), Niccolò Fabi (9) ed Emma Marrone (12) per le date bolognesi dei loro tour. I giorni seguenti sono il contenitore per Express Festival: il cantautore/poeta Vasco Brondi (13) e la giovane band di Cambridge Black Country, New Road (14). Si continua con Levante (16), Max Pezzali (19), Francesca Michielin (20), Ernia (21). Il 24 luglio Francesco De Gregori e la sua band faranno viaggiare il pubblico nel tempo con 'De Gregori & Band live-Greatest hits' per proporre le canzoni più famose del repertorio. In cartellone anche Paolo Cevoli, il 15, e Andrea Scanzi e Filippo Graziani, il 18, con 'Fuochi sulla Collina', un omaggio a Ivan Graziani.

