Covid: in E-R 44 casi, è il dato più basso dell'anno

Sono 44 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. Si tratta del dato più basso del 2021: per trovare un dato più basso bisogna infatti risalire al 18 agosto. I nuovi positivi sono stati individuati sulla base di 8.701 tamponi, 15 sono asintomatici e l'età media è di 33,2 anni. Si contano però ancora due morti: una donna di 77 anni nella provincia di Parma e un uomo di 72 nel Riminese.

I casi attivi scendono sotto quota cinquemila (sono 4.903) e prosegue il decremento dei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono infatti 34, tre in meno rispetto a ieri, quelli negli altri reparti Covid 210 (-12).

Prosegue anche la campagna vaccinale: ieri sono stati superati i 3 milioni e mezzo di dosi somministrate. (ANSA).