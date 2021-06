Aeroporti: Bologna, penalizzati da mancati voli Covid-tested

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Il ministero della Salute autorizzi i voli Covid-tested anche all'aeroporto di Bologna. E' la richiesta che arriva dall'ad del 'Marconi' Nazareno Ventola, in attesa del provvedimento che faciliterebbe la ripresa dei collegamenti fra Bologna e Dubai.

I voli 'Covid-tested', infatti, sono una procedura speciale (con un tampone 48 ore prima della partenza e uno, rapido, all'arrivo) che permette a chi arriva da destinazioni extraeuropee di non sottoporsi alla quarantena. Sono stati organizzati su Fiumicino, Malpensa, Napoli e Venezia.

"Ci siamo subito attivati - dice Ventola all'ANSA - per acquisire anche noi questa autorizzazione e abbiamo lavorato per mettere in campo le procedure necessarie per poter essere pronti. Sappiamo ufficiosamente che tutto è pronto, che l'ordinanza che ci riguarda è alla firma, però fondamentale che questa arrivi il prima possibile. E' anche un elemento competitivo, perché i viaggiatori che, atterrando a Bologna sanno di dover fare la quarantena, preferiscono ovviamente un altro aeroporto".

Per il Marconi la questione riguarda il volo per Dubai, che era quotidiano in epoca pre Covid e adesso ha una frequenza bisettimanale. "Questa attesa - dice Ventola - ci mette in difficoltà anche con la compagnia, anche perché ufficiosamente abbiamo avuto tutte le garanzie, non abbiamo ricevuto nessun riscontro negativo, ma il tempo passa e il mercato cambia con grande rapidità. Questo volo è importante non solo per i passeggeri, ma anche per le merci per un territorio vocato all'export come quello nel quale operiamo. Non vogliamo essere polemici, però c'è un tema di sensibilità sui tempi che è bene sottolineare". (ANSA).