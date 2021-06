Covid: Nyman annulla concerto a Imola per quadro pandemia Gb

A causa dell'attuale situazione globale causata dal virus Covid-19, in particolare in Gran Bretagna, Emilia Romagna Festival annuncia che l'atteso concerto del grande compositore londinese Michael Nyman, previsto per il 12 luglio 2021 alla Rocca Sforzesca di Imola, è stato annullato e sostituito con il recital pianistico dell'affermato pianista tedesco Sebastian Knauer. Pesa il quadro pandemico britannico, con lo spettro della variante Delta e del nuovo picco di contagi. "Non ci sono le condizioni" per il concerto in Italia a luglio, spiega il management dell'artista. "Michael Nyman è molto dispiaciuto di dover prendere questa decisione ma non ci sono ragionevolmente le condizioni per prevedere un miglioramento nelle prossime settimane".