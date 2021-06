Covid: in E-R 87 nuovi casi, morta una donna di 45 anni

Sono 87 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 8.261 tamponi fra molecolari e antigenici. Ci sono però ancora due vittime: una donna di 45 morta in provincia di Reggio Emilia e un uomo di 87 nel Modenese.

Dei nuovi casi, 37 sono asintomatici, individuati con le attività di screening e contact tracing. L'età media dei nuovi positivi è di 33,1 anni. Parma, con 31 casi, continua a essere la provincia con il numero maggiore di positivi.

I casi attivi scendono a 5.246, c'è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva (in totale sono 37), mentre 223 sono negli altri reparti Covid.