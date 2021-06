Aquila reale ferita ad un'ala, bracconieri ricercati

Hanno sparato a un'aquila reale, tentando di ucciderla in un periodo peraltro in cui l'attività venatoria è vietata. È successo a San Giovanni di Querciola, nel Comune di Viano, nel Reggiano, dove i carabinieri forestali stanno indagando sull'accaduto per risalire ai responsabili. A lanciare la segnalazione ai militari è stato un privato cittadino che il 4 giugno scorso ha trovato in un campo l'animale - un'Aquila Chrysatos - ferito a un'ala da un colpo d'arma da fuoco come accertato dal medico veterinario che ha operato chirurgicamente d'urgenza il rapace, riuscendo a salvarlo. Il pallino da caccia in piombo estratto dal corpo è stato sequestrato dagli inquirenti come materiale probatorio.

L'aquila reale appartiene a una specie protetta, tutelata dalle direttive europee per la conservazione degli uccelli selvatici. Secondo i carabinieri forestali sarebbero stati dei bracconieri, per ora ignoti, che qualora fossero identificati dovranno rispondere delle accuse di tentata uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - reato punibile dall'articolo 727 del codice penale - ma anche per esercizio d'attività di caccia in periodo di divieto.