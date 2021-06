Corpo di un uomo trovato vicino ad agriturismo nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 20 GIU - Il corpo di un uomo di 52 anni è stato trovato questa mattina, intorno alle 6, vicino ad un agriturismo a Maserno di Montese, sull'Appennino Modenese. Le indagini sono affidate ai carabinieri e a quanto trapela non escluderebbero alcun scenario. Sul posto i militari dell'Arma e la scientifica, per tutti i necessari accertamenti del caso.

L'area è stata transennata. L'uomo deceduto non sarebbe modenese, ma residente in un'altra provincia. (ANSA).