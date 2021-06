Covid: 93 nuovi casi in E-R, nessun decesso

Restano sotto quota cento i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna e non si registrano nuovi decessi. I contagiati sono 93 in più rispetto a ieri, rilevati con 24.222 tamponi. L'età media è di 36,7 anni. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

Dei nuovi casi 39 sono asintomatici. La situazione nelle province vede Parma con 27 nuovi positivi, Modena 18, poi Bologna 15, Cesena 7, quindi Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia con 6 nuovi casi e Forlì 4. I guariti sono 325 in più rispetto a ieri, i casi attivi 5.762 (-232), il 95,2% dei quali in isolamento a casa. Continua la diminuzione dei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), 233 quelli negli altri reparti Covid (-13).

Per i vaccini, alle 14 sono state somministrate complessivamente 3.414.472 dosi; sul totale, 1.216.779 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.