Il racconto di Lucio Dalla apre Trebbo in Musica 2.1a Cervia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Il Trebbo in musica 2.1, la rassegna di parole e musica creata da Ravenna Festival per Cervia - Milano Marittima, si apre il 19 giugno alle 21.30 all'Arena dello Stadio dei Pini con una serata dedicata a Lucio Dalla. Il cantautore bolognese come non è mai stato raccontato: Ernesto Assante e Gino Castaldo, due autorità del giornalismo musicale italiano, assieme allo Stefano Di Battista Jazz Quartet, intratterranno il pubblico con un viaggio "alla scoperta di Lucio, prima che diventasse Dalla".

I due giornalisti ripercorreranno esistenza e carriera di un'artista imprevedibile, capace di muoversi dal pop al cantautorato e dalla canzonetta al jazz. E proprio alla centralità del jazz nella musica di Dalla, un amore lungo una vita, è dedicata la serata con Assante e Castaldo, a cui si uniranno il sassofonista Stefano Di Battista e il suo Jazz Quartet, già protagonisti di una fortunata tournée con Lucio Dalla nel 2004. Sembrerà di entrare nella casa del cantautore, nella Bologna che si rialza dal secondo dopoguerra: dita troppo corte per suonare il pianoforte, conoscenza della musica inadatta alla composizione, un fisico lontanissimo da ogni canone estetico. Di tutti questi limiti, Dalla riuscì a costruire il segreto di un successo e di una popolarità enormi che Ernesto Assante e Gino Castaldo hanno minuziosamente descritto in Lucio Dalla (Mondadori 2021), la prima biografia che hanno dedicato al cantautore bolognese scomparso improvvisamente il primo marzo 2012 a Montreux, tre giorni prima del suo 69esimo compleanno. Una vera e propria bibbia di 400 pagine che scandaglia vita privata e carriera, ricostruendo una personalità istrionica, geniale, irriverente, anticonformista, fin dai primissimi anni d'età. (ANSA).