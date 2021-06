Covid: E-R, 71 nuovi contagi e sei morti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Settantuno nuovi casi in 24 ore, sei morti e 17 persone in meno negli ospedali della Regione.

Sono i numeri del bollettino quotidiano della pandemia in Emilia-Romagna.

L'età media dei nuovi positivi è 33,9 anni e i tamponi fatti sono 22.500. Sedici casi sono stati rilevati in provincia di Bologna più quattro dell'Imolese, 15 casi a Forlì-Cesena.

I guariti sono 309 in più di ieri, i casi attivi 244 in meno (5.944), il 95,2% in isolamento a casa. I morti sono uno nel Piacentino (92 anni), un 56enne del Bolognese, un 88enne del Ferrarese e un'87enne del Riminese e due a Modena, un 83enne e il 15enne che era stato ricoverato nei mesi scorsi anche a Bologna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (-9 rispetto a ieri), 246 quelli negli altri reparti Covid (-8).

Alle 14 sono state somministrate complessivamente 3.372.872 dosi di vaccini; sul totale, 1.193.396 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).