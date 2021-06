Cinema: Biografilm Festival, premio del pubblico a 'Flee'

'Flee' di Jonas Poher Rasmussen ha ottenuto anche il premio del pubblico, dopo quello della giuria, al miglior film del 17/o concorso internazionale Biografilm festival, a Bologna. Per Biografilm Italia il riconoscimento del pubblico è stato assegnato a 'Man kind man' di Iacopo Patierno, miglior film di Contemporary Lives è 'Ninosca' di Peter Torbiornsson, miglior film di Biografilm Art & Music è 'Erwin Olaf-The Legacy' di Michiel van Erp, miglior film di Larger than fiction è stato proclamato 'Le Traducteur' di Rana Kazkaz e Anas Khalaf.

Nelle sale di Bologna circa tremila spettatori hanno preso parte alle proiezioni in programma, mentre online, su MYMovies, 6.000 persone hanno avuto accesso ai film del festival.

"Riconosco la presenza della realtà digitale, qui e ora nelle nostre vite. La gente - afferma la direttrice Leena Pasanen - ha colto l'opportunità di partecipare al festival anche da fuori Bologna e questo è un fatto che mi fa molto piacere. Mi è anche chiara l'importanza che ha oggi l'incontro fisico per il pubblico, la comunità internazionale, i registi, le autrici, i professionisti del settore. Ed è bello guidare un festival che ha dato la possibilità di incontrarsi. È evidente che porteremo avanti le due forme, puntando sempre a creare un'atmosfera accogliente e stimolante in cui stare insieme".

"La versione online del Festival su MYmovies - aggiunge Gianluca Guzzo, co-fondatore e Ceo di MYmovies - ha registrato 103.545 pagine viste e 6.000 presenze paganti complessive, raggiungendo il pubblico di tutta Italia con una particolare attenzione per gli spettatori dell'Emilia-Romagna, che hanno rappresentato il 50,41% del pubblico online. Segue la Lombardia con il 13% e il Piemonte con l'11%, mentre Lazio, Toscana e Sicilia hanno rappresentato complessivamente il 13%. Eccellente il gradimento degli spettatori, che hanno espresso un giudizio medio sui film pari 4,23 stelle su 5".