Basket: Sergio Scariolo nuovo allenatore della Virtus

Cambio in panchina in casa Virtus Pallacanestro, fresca di titolo di campione d'Italia: non sarà più Sasha Djordjevic a dirigere le V Nere, il suo posto sarà preso da Sergio Scariolo. Lo annuncia il club bolognese bianconero, comunicando che il nuovo tecnico sarà presentato martedì 22 giugno alla Virtus Segafredo Arena, alla presenza del patron Massimo Zanetti.

Per Scariolo si tratta di un ritorno a Bologna, avendo allenato la Fortitudo dal 1993 al 1996 ed essendo stato nell'estate del 2003 brevemente tecnico delle V Nere, poi estromesse dal campionato.

Nel suo curriculum, uno scudetto in Italia, vinto con Pesaro, due titoli con Real Madrid e Malaga e due Copa del Rey con il Baskonia, oltre ai trionfi con la nazionale spagnola: un argento e un bronzo olimpico, un oro mondiale, tre titoli europei e un bronzo e il titolo Nba vinto con i Toronto Raptors da vice allenatore.