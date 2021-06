Covid: in E-R 89 nuovi casi e una vittima, calo ricoveri

Oggi in Emilia-Romagna si registrano 89 nuovi casi di coronavirus sulla base di oltre 16.800 tamponi totali delle ultime 24 ore. L'età media nuovi contagi è molto bassa, 33,5 anni. Si registra un decesso, una donna di 77 anni del Parmense. Calano i ricoveri: meno 15 pazienti nei reparti Covid (245 in totale) e meno 2 in terapia intensiva dove con 49 degenti totali si scende sotto quota 50.

Cala anche l'incidenza settimanale dei nuovi casi di coronavirus che sono 17 su 100mila abitanti. Il quadro della situazione epidemiologica è fornita da Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute in un punto stampa online.

Per quanto riguarda i vaccini, alle 11 oltre 3,3 milioni di dosi somministrate. "Siamo al 91,7% di dosi somministrate su quelle consegnate, siamo la prima regione", dice Donini.