Sindacati pensionati di Bologna in onda su LepidaTv

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Da domani 17 giugno ogni giovedì' dalle 17.30 alle 17.40, i sindacati pensionati di Spi Fnp Uilp del territorio di Bologna saranno in onda su LepidaTV canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky e in streaming su www.lepida.tv e YouTube.com/LepidaTV con la trasmissione "In tre per te" 10 minuti con i sindacati pensionati di Cgil, Cisl Uil.

I temi che affronteremo settimanalmente saranno: informazioni sindacali, notizie sulle pensioni, sanità, assistenza, trasporti, ma anche tempo libero, cultura e benessere . Inoltre è prevista una rubrica fissa "Viaggio dentro la pensione" in cui si viene guidati alla lettura del certificato di pensione (modello ObisM).

Nella prima puntata, dopo la presentazione dei sindacati, gli argomenti trattati saranno: informazioni sull'utilità del fascicolo sanitario elettronico, come ottenere le credenziali per lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la rubrica "Viaggio dentro la pensione" in cui si inizia la comprensione del certificato di pensione infine un servizio alla scoperta dell'Università della terza età "Primo Levi" di Bologna con una presentazione del Presidente Franco Franchi. (ANSA).