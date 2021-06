Mostra 'Fornasetti Theatrum Mundi' prorogata al 26 settembre

(ANSA) - PARMA, 16 GIU - Per l'intera estate, alla Nuova Pilotta si potrà ammirare 'Fornasetti Theatrum Mundi', spettacolare esposizione-installazione che "occupa" diversi ambiente del complesso monumentale parmense. La mostra, inaugurata il 3 giugno, è stata infatti prorogata fino al 26 settembre: a comunicarlo sono il direttore del Complesso Monumentale, Simone Verde, e l'associazione Fornasetti Cult.

Nell'esposizione, curata da Barnaba Fornasetti, Valeria Manzi e Simone Verde, l'immaginario e le creazioni dell'Atelier milanese dialogano con l'architettura e le opere del Complesso Monumentale della Pilotta. Riferimenti e suggestioni danno vita ad un vero "teatro del mondo", così come era inteso nel Cinquecento. Il percorso espositivo si articola in nuclei legati ai principali temi dell'opera di Fornasetti: le rovine e l'uso del passato come frammento, l'architettura, la musica, il tema e le variazioni, il disegno, la grafica, il collezionismo, l'oggetto quotidiano e la dimensione illusionistica e onirica.

"Questa mostra-installazione, proponendo un perfetto mix tra design e storia, ha conquistato il pubblico e i social - dice Verde - Per questo, messe alle spalle le lunghe chiusure, i moment di incertezza, siamo convinti che questa estate possa essere, finalmente, il momento che molti stanno attendendo per riuscire a raggiungere Parma per ammirare la mostra e, con essa, la Nuova Pilotta". (ANSA).