Covid: 73 nuovi casi in E-R, tra i morti un 32enne

Restano sotto quota cento i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 73 in più rispetto a ieri, rilevati con 17.304 tamponi. Ma si contano altri tre morti, tra cui un 32enne. Dei nuovi casi 28 sono asintomatici, la situazione nelle province vede Forlì-Cesena 16, Rimini con 11 nuovi casi, seguite da Parma e Ferrara con 10; poi Ravenna (8), Bologna (6 più 3 dell'Imolese).

I guariti sono 647 in più rispetto a ieri, i casi attivi 6.671 (-577), il 95,2% in isolamento a casa. Oltre al 32enne, in provincia di Bologna, è morta anche una 79enne, sempre nel Bolognese e un 79enne del Modenese. Continua la diminuzione dei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 51 (-5 rispetto a ieri), 269 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Per i vaccini, alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.280.329 dosi; sul totale, 1.144.281 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.