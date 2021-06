Cani delle forze dell'ordine a una manifestazione a Bologna

I cani delle unità cinofile che operano insieme alle forze dell'ordine saranno protagonisti della manifestazione 'Attacchi di Design-Dog at work', in programma il prossimo finesettimana (sabato 19 e domenica 20) ai giardini Margherita di Bologna. L'evento, presentato oggi nella caserma Manara sede della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, è stato organizzato per fare conoscere il mondo dei cani 'da lavoro, utilità e difesa'.

Sarà possibile vedere dal vivo le diverse razze, osservarle durante dimostrazioni e simulazioni e conoscere la storia delle loro origini e dei club di razza. La manifestazione sarà ad ingresso libero, con conduttori e professionisti del settore a disposizione dei visitatori che vorranno approfondire l'argomento. L'Arma dei carabinieri parteciperà con l'impiego dei cinofili specializzati in ricerche di persona scomparsa, discriminazione olfattiva, ricerca operativa di armi ed esplosivi. Anche la squadra Cinofili della Polizia di Stato mostrerà le tecniche utilizzate per l'addestramento dei cani antidroga e antiesplosivo. Interverranno inoltre i reparti a cavallo della polizia, provenienti da Milano. All'evento parteciperanno anche i nuclei cinofili della polizia locale di Bologna e dei vigili del fuoco.