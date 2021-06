Al MamBo di Bologna i 90 anni di Sylvano Bussotti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - In occasione del novantesimo compleanno di Sylvano Bussotti, figura tra le più poliedriche del secondo novecento italiano (compositore, coreografo, pittore, regista di cinema e di teatro, scenografo, costumista, poeta), l'Ensemble FontanaMIX e il Collettivo ed Ensemble In.Nova Fert propongono l'allestimento di 'Calendario Giapponese', pittografia per dodici strumenti in una rivisitazione che prevede un'installazione sonora negli spazi del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna.

Si tratta di un nuovo allestimento dell'opera, originariamente concepita dall'autore in collaborazione con il musicista giapponese Hidehiko Hinohara, innanzitutto tramite un lavoro di riscrittura e ricollocazione drammaturgica degli eventi sonori ad opera dei giovani componenti del Collettivo di compositori In.Nova Fert, realtà bolognese che ha già raccolto importanti apprezzamenti per via del proprio metodo di lavoro innovativo in campo musicale, fondato sulla condivisione dell'atto creativo. Questa collaborazione rappresenta il secondo progetto realizzato fra il Collettivo e l'Ensemble FontanaMIX, dopo la loro partecipazione nel 2020 alla Biennale Musica di Venezia.

'Calendario Giapponese' verrà eseguita il 19 giugno dalle 17 alle 20 (ingresso gratuito), in tre repliche della durata di quaranta minuti ciascuna che consentono al pubblico di assistere accedendo in un qualunque momento della performance e rimanendo all'interno del museo per il tempo massimo di 60 minuti.

L'esecuzione prevede dodici strumentisti collocati in altrettanti punti strategici lungo il percorso espositivo della collezione permanente. Attraverso una precisa organizzazione di spazi e sincronie, gli strumentisti si muoveranno in una rete di "postazioni" studiate mediando il calendario di Bussotti con le opere presenti. Accompagna l'esecuzione una pubblicazione illustrata in distribuzione per il pubblico con le riproduzioni del Calendario Giapponese di Bussotti e le parti musicali e pittoriche realizzate da Hidehiko Hinohara. (ANSA).