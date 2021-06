Vaccini: in E-R già cominciate le vaccinazioni eterologhe

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Sono già cominciate, in Emilia-Romagna, le cosiddette vaccinazioni eterologhe, ovvero quelle fatte con la prima dose dose di vaccino a vettore virale e la seconda a Rna messaggero. Il 'mix' è dovuto al fatto che il Cts ha vietato la somministrazione di AstraZeneca e Jhonson&Johnson alle persone con meno di 60 anni. Il problema si è posto, in particolare, per tutti gli under 60 che, nelle settimane e nei mesi scorsi avevano già ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

L'Emilia-Romagna ha deciso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni arrivate dal governo e già da ieri alle persone che avevano ricevuto la prima dose di Astrazeneca e che avevano la prenotazione per la seconda dose, è stato somministrato un vaccino a mRna, come Pfizer o Moderna. (ANSA).