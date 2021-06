Basket:Djordjevic non confermato alla guida della Virtus Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Si separano le strade della Virtus Bologna e dell'allenatore Sasha Djordjevic. Il coach serbo, fresco campione d'Italia con la Vu Nera - e il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno - non siederà sulla panchina bolognese, il prossimo anno. E' quanto si evince da una breve lettera di ringraziamento al tecnico firmata dall'amministratore delegato della società emiliana, Luca Baraldi.

"Grazie Sasha, Grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme - si legge nella missiva - La notte di Anversa e la conquista del 16/o Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso. Club.

Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in Casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale". (ANSA).