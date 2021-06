Maicon al Tre Penne San Marino per Conference League

Dal 'triplete' alla Conference League col Tre Penne. Il club sammarinese ha ingaggiato il terzino brasiliano Maicon, ex Inter, Manchester City e Roma, per le due partite della Uefa Europa Conference League, in programma l'8 e il 15 luglio. Maicon, 40 anni a luglio, ha disputato l'ultima stagione in Italia, in Serie D, con la maglia del Sona. Approda sul Titano dopo una lunga trattativa, nella quale il ds Maurizio Di Giuli ha lavorato a stretto contatto con gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul.

"Mi sento molto bene fisicamente e voglio ringraziare il Sona e tutta la città per questi bellissimi mesi passati insieme.

Inizia un nuovo capitolo per me e tornare a giocare una competizione europea dopo tanti anni sarà emozionante, spero di fare bene con il Tre Penne e passare il turno". Maicon svolgerà le visite mediche il 21 giugno, data in cui sbarcherà in Repubblica, al Poliambulatorio SH di San Marino e nello stesso giorno farà il primo allenamento con i nuovi compagni. (ANSA).