Anziano ciclista muore in un incidente nel Bolognese

Un ciclista di 81 anni, Giancarlo Palavanchi, è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Era in sella alla propria bici lungo la provinciale 255, a poche centinaia di metri da casa, quando per cause da accertare è stato urtato da una Citroen C3, condotta da un 21enne che si è subito fermato per prestare soccorso e dare l'allarme al 118.

Per l'anziano non c'è stato però nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora all'esame dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Dalla prima ricostruzione, il ciclista non sarebbe stato investito in pieno dalla macchina, ma sarebbe caduto dopo un urto laterale. A quanto risulta, il giovane alla guida della Citroen è risultato negativo all'alcoltest. (ANSA).