Meteo: allerta gialla per vento forte sulla costa E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Allerta gialla per vento forte, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle coste dell'Emilia-Romagna dal Ferrarese al Riminese. A emettere il provvedimento l'Arpae e la Protezione Civile regionale.

Nelle prime ore di domani, viene precisato in una nota, "il passaggio di un minimo depressionario sulla penisola balcanica determinerà un temporaneo aumento della ventilazione sulla fascia costiera della regione. Sono previsti venti di burrasca moderata provenienti da Est con possibili rinforzi o raffiche.

Il fenomeno sarà in attenuazione già dalla tarda mattinata".

(ANSA).