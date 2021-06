Covid: E-R, ieri zero morti in regione

"Ieri, per la prima volta dopo tanto tempo, zero decessi per Covid in Emilia-Romagna. E il numero delle persone ricoverate è sceso a 350 (di cui 60 in terapia intensiva)". Lo anticipa su Facebook il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi.

"Sempre ieri, abbiamo superato la soglia dei 2 milioni di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose. E da lunedì zona bianca", prosegue. (ANSA).