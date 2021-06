Cinema: torna il festival internazionale 'Corti da sogni'

Torna il festival internazionale 'Corti da Sogni', dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia: la ventunesima edizione della manifestazione si terrà dal 19 al 26 giugno all'Arena del Sole di Lido di Classe, sulla riviera ravennate. Si contenderanno la vittoria, nelle sezioni in concorso, 77 opere provenienti da 30 nazioni. La manifestazione è organizzata dal circolo Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna-assessorato alla Cultura. I corti finalisti, selezionati su oltre duemila lavori pervenuti agli organizzatori, vedono rappresentati Austria, Finlandia, Repubblica Ceca, Lituania, Francia, Germania, Svizzera, Irlanda, Turchia, Iran, India, Usa, Palestina, Canada, Cina, Arabia Saudita, Corea del Sud, Perù, Italia, Lussemburgo, Belgio, Israele, Inghilterra, Spagna, Australia, Moldavia, Russia, Brasile, Taiwan.

La 21/a edizione vedrà nuovamente la collaborazione con il Nightmare Film Festival, che permetterà di rivedere alcuni dei più apprezzati cortometraggi della scorsa edizione della manifestazione dedicata al cinema di genere. Con Cinemaincentro verrà invece affrontato il tema della rinascita del cinema dopo il difficile periodo delle sale chiuse a causa dell'emergenza sanitaria. "È una gioia - commenta l'assessora alla Cultura Elsa Signorino - poter riprendere questo annuale appuntamento.

Trasferire le proiezioni all'aperto non solo è un'esigenza legata al Coronavirus, ma rappresenta una piacevole novità che renderà la visione dei cortometraggi ancor più suggestiva".

