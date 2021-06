Restauri: rinnovata facciata dell'Arena del Sole di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Si concluderanno tra una decina di giorni i lavori per il restauro della facciata principale dell'Arena del Sole, lo storico teatro di via Indipendenza a Bologna. La rimozione dei teli e del ponteggio ne mostrano già l'aspetto rinnovato che di sera risalta grazie a una nuova illuminazione.

Il teatro era transennato da tempo dopo il distacco dei calcinacci, il Comune ha stanziato 600 mila euro per il restauro della facciata e delle sculture che sovrastano l'edificio.

L'intervento, oltre al restauro della facciata porticata, ha interessato il gruppo di statue in cemento opera di Alfredo Neri, il restauro del sottoportico, compreso il ripristino dell'intonaco delle tre volte a crociera, la revisione del sistema di deflusso delle acque. la revisione e sostituzione del sistema antipiccione. Rifatta anche l'illuminazione con luci a led. (ANSA).