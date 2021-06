Regioni: E-R celebra 50 anni dello Statuto Regionale

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Una mostra storico-documentale intitolata 'Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna compie 50 anni' per celebrare la ricorrenza nel cinquantesimo anniversario dell'adozione del primo statuto regionale a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970. La mostra che sarà inaugurata lunedì prossimo alla presenza della presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini sarà visitabile sino al 16 luglio negli spazi espositivi di via Aldo Moro 50. La celebrazione avviene nella stessa giornata in cui lo Statuto fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il 14 giugno 1971.

L'esposizione spazierà tra fotografie, documenti, video e opere d'arte. Non mancheranno la prima scheda elettorale originale delle elezioni regionali del 1970, i giornali del 1970 e 1971, la cartolina celebrativa numerata in 200 copie. Per festeggiare il 50/o anniversario dalla nascita della Regione, sono previsti altri eventi come tre visite guidate alle aule assembleari storiche della Regione: Palazzo Malvezzi in via Zamboni, prima sede dell'allora Consiglio regionale (dal 1970 al 1974); il palazzo della Regione di Viale Silvani, seconda sede della Regione (dal 1975 al 1992) e l'attuale sede dell'Assemblea legislativa (dal 1993) in viale Aldo Moro 50, (ANSA).