Rapina a mano armata in una banca del Reggiano, 3 ricercati

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 GIU - Rapina a mano armata a Reggiolo, nella Bassa Reggiana. Erano circa le 13 quando tre malviventi, tutti travisati da berretto e mascherina di cui uno armato di cutter, sono entrati nella filiale Bpm di via Matteotti. In quel momento c'erano sette impiegati e tre clienti. I rapinatori li hanno rinchiusi in bagno per poi asportare dalla colonnina del bancomat alcune decine di migliaia di euro. Infine si sono dileguati.

Alle 13.30 è stato dato l'allarme ai carabinieri che hanno avviato le ricerche anche nelle province limitrofi del Modenese e del Mantovano. La rapina è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che sono al vaglio degli inquirenti così come le testimonianze dei presenti. (ANSA).