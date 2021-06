'Parlar d'amore' a Bologna nel nome di Dante e Guinizelli

Nell'anno che festeggia i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta, nella città in cui fu studente 'fuori sede' e che frequentò spesso, si rinnova il celebre incontro tra Dante e il poeta bolognese Guido Guinizelli, nel segno di "Amor gentile. Dante, Bologna e il 'parlar d'amore", una serie di iniziative tra giugno e ottobre che vede coinvolte l'Università, il Centro di Poesia Contemporanea e il Settore Biblioteche del Comune.

Il percorso coinvolgerà fra gli altri il cantautore Francesco Guccini, il poeta Milo De Angelis e il cileno Raúl Zurita ai quali andranno i premi alla carriera in memoria della poetessa Elena Violani Landi, l'attore e cantastorie David Riondino, Ambrogio Sparagna e l'Orchestra popolare dell'Auditorium Parco della musica di Roma, giovani e affermati poeti, attori, filologi romanzi, musicisti, con la direzione scientifica del poeta e scrittore Davide Rondoni e dalla filologa e docente dell'Università di Bologna Giuseppina Brunetti.

Dal 16 al 19 giugno un cartellone di incontri, eventi, visite guidate farà scoprire un'inedita Bologna, a partire da un incontro con i "Poeti-dantisti alla 'prova'" nel chiostro dell'Arena del Sole, mentre uno spettacolo inedito - 'Poeti, trovatori, cantastorie' - attraverso video, letture di testi poetici ed esecuzioni musicali condurrà, assieme all'attrice Premio Ubu Francesca Mazza, alla scoperta del mondo dei primi poeti romanzi dell'Europa moderna, ospite d'eccezione Francesco Guccini, il 18 giugno nel cortile dell'Archiginnasio. Sabato 19, poi, Bologna diventerà per tutta la giornata la 'casa dei poeti d'amore': piazze, strade, portici vedranno l'alternarsi di giovani poeti da tutta Italia e una giuria formata dai membri del Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna decreterà le due migliori poesie.

Ed ancora, il 25 giugno, in vari luoghi della città con partenza dalla torre Garisenda, si parlerà di 'Amor gentile', una visita guidata animata nelle singole tappe da azioni sceniche anche musicate, con letture da testi di Dante dell'attore Matteo Belli. (ANSA).