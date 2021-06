Il violoncellista Pianelli per Pianofortissimo & Talenti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - La rassegna Pianofortissimo & Talenti, promossa da Bologna Festival e Inedita, dedica il secondo appuntamento, il 13 giugno alle 21 nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, a un concerto del violoncellista Alessio Pianelli, un talento interpretativo che lo pone tra i migliori violoncellisti della nuova generazione. Alla padronanza tecnica Alessio Pianelli unisce una creatività interpretativa che si accresce del suo essere compositore.

Allievo di Giovanni Sollima e Thomas Demenga, ha vinto numerosi concorsi internazionali e collabora con orchestre di fama come solista. Nel programma pensato per la serata, Ottocento e Novecento si intersecano a più riprese: il nostalgico lirismo dei tre Pezzi di fantasia e l'appassionata eloquenza dell'Adagio e Allegro in la bemolle maggiore di Robert Schumann incontrano la rassicurante cantabilità della Sonata in do maggiore di Sergej Prokof'ev e la sarcastica ambiguità della Sonata in re minore di Šostakovič. In duo col violoncellista siciliano, il pianista Mario Montore, apprezzato camerista con cui Pianelli collabora abitualmente. (ANSA).