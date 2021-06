Covid: E-R, continua il calo di ricoveri e casi attivi

Continua il calo dei ricoverati (-15) e dei casi attivi (-515) in Emilia-Romagna. Sono 139 in più rispetto a ieri i nuovi contagi da Coronavirus, su 19.786 tamponi, 37 gli asintomatici, età media 35,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 25 nuovi casi, più 4 dell'Imolese, Forlì-Cesena con 33 casi.

I guariti sono 649 in più, mentre i malati attivi ora sono 8.704. Cinque i nuovi morti: un 78enne nel Piacentino, una 90enne in provincia di Parma, una 68enne, un 48enne e un 77enne in provincia di Bologna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 61 (-2 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (-13).

Campagna vaccinale: alle 16 sono state somministrate dall'inizio 3.081.551 dosi, di cui 1.093.788 persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).