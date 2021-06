Covid: da lunedì l'Emilia-Romagna in zona bianca

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Da lunedì prossimo l'Emilia-Romagna sarà zona bianca. Il passaggio in questa fascia già ipotizzato dai numeri relativi all'evoluzione dell'indice sui contagi da Covid 19 è stato annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

"Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia. Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento - ha spiegato - andranno in zona bianca, firmerò un'ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò - ha concluso - ci colloca come secondo miglior paese dell'Ue".

(ANSA).