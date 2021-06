Casadei:lunedì si accende luminaria con testo 'Romagna Capitale'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Un striscia luminosa con il testo di 'Romagna Capitale' - una delle canzoni più celebri di Raoul Casadei - a risplendere sul Viale delle Nazioni, nei comuni di Cesenatico e Gatteo, proprio nei pressi del 'Recinto', la residenza del 'Re del Liscio' e della sua famiglia. Le luminarie, pensate per celebrare l'artista romagnolo recentemente scomparso, si accenderanno nella serata di lunedì prossimo facendo brillare le parole del motivo scritto a quattro mani da Raoul insieme al figlio Mirco che, da anni, guida l'orchestra di famiglia.

Colonna sonora del turismo sulla Riviera Romagnola, la canzone ha accompagnato le vacanze di milioni di turisti e di tante generazioni. "Questa iniziativa dei nostri Comuni, Cesenatico e Gatteo - scrive la famiglia Casadei in una nota - è bellissima. Proprio sul viale di casa nostra le belle parole di 'Romagna Capitale', accompagnano i turisti e i romagnoli, dal mare fino al Recinto di Casa Casadei. Ringraziamo le nostre comunità e tutta la gente per l'amore che ci sta dimostrando".

Le luminarie sono state realizzate sotto la direzione artistica di Tiziano Corbelli, santarcangiolese che vanta grande esperienza in questo ambito con luminarie dedicate a Lucio Dalla, Pino Daniele, Leonardo da Vinci, Domenico Modugno, Gioachino Rossini, Giosuè Carducci, Ayrton Senna.

Al momento è previsto che le luminarie rimarranno installate e accese almeno fino al periodo natalizio. L'inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro del Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e del Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, è prevista per la serata di lunedì con l'accensione delle luminarie accompagnate dalla musica della canzone Romagna Capitale alla presenza di tutti i membri della famiglia di Raoul Casadei (ANSA).