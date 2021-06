Saman: ricerche in corso, verifiche su anomalie nel terreno

Si amplia l'area di ricerca e si verificheranno alcuni punti, nel terreno, segnalati ieri dall'elettromagnetometro. Le operazioni dei carabinieri per trovare il corpo di Saman Abbas, 18enne pachistana scomparsa da oltre un mese, riprendono in mattinata a Novellara, nel Reggiano. In particolare vanno avanti le ricerche del battaglione nella zona del casolare dove viveva la famiglia, con i cani e con carotaggi e si faranno degli scavi dove, appunto, lo strumento ha individuato alcune anomalie nel terreno, tutte da verificare.

Sarà inoltre fissato a breve l'interrogatorio di garanzia di Ikram Ijaz, uno dei cugini della ragazza, arrestato a Nimes e consegnato ieri all'Italia. Indagato insieme ad un altro cugino, allo zio di Saman e ai genitori, tutti latitanti, Ijaz da ieri sera è in carcere a Reggio Emilia. Da lui gli inquirenti sperano di ottenere informazioni per ricostruire la dinamica dei fatti e per individuare il corpo della giovane. (ANSA).