Covid: in Emilia-Romagna 145 nuovi casi e quattro morti

Sono 145 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 19.947 tamponi, fra molecolari e antigenici. Calano i ricoveri e si contano ancora quattro morti.

Dei nuovi contagiati, 51 sono asintomatici e la loro età media è di 35,5 anni: Bologna è la provincia con il maggior numero di casi (28), ma Forlì-Cesena, con 27 casi, rimane quella con l'incidenza più alta.

I casi attivi tornano a scendere sotto i 10mila (sono 9.220), il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare perché composto da malati che non richiedono cure particolari. I pazienti in terapia intensiva sono 63, sei in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono attualmente 335 pazienti (-25).

Le quattro nuove vittime sono due donne di 64 e 69 anni in provincia di Bologna, una donna di 78 anni a Modena e una di 68 a Cesena. Dall'inizio dell'epidemia le vittime sono 13.225.

